SCANDALE : Perquisition spectaculaire chez P. Diddy : Les accusations contre le rappeur 

Lundi 25 mars, les deux propriétés du rappeur américain P. Diddy (de son vrai nom Sean Combs) à Los Angeles et Miami ont fait l’objet d’une opération de perquisition spectaculaire menée par des agents fédéraux. Cette descente, filmée par les caméras de la chaîne Fox, a suscité l’attention du monde entier.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent : Accusations de viol et d’agression sexuelle : P. Diddy, âgé de 54 ans, fait l’objet de plusieurs plaintes récentes pour viols et agressions sexuelles.

Les accusations remontent à plusieurs années, mais les plaintes n’ont été déposées que récemment.

La raison : l’Adult Survivors Act, un décret new-yorkais qui a permis aux victimes de viol et d’agression sexuelle de porter plainte malgré un délai de prescription écoulé. Parmi les plaignantes, la chanteuse de R&B Cassie a déposé une plainte en novembre 2023, accusant P. Diddy de violences physiques et de viols répétés entre 2005 et 2018.

Une autre femme, Liza Gardner, l’a également accusé de viols en 1990 ou 1991 lors d’une soirée organisée par le studio d’enregistrement du rappeur. De plus, Joi Dickerson-Neal a poursuivi P. Diddy pour l’avoir droguée et violée lors d’un rendez-vous en 1991, un acte qu’il aurait filmé et montré à ses amis.

Dénonciation et enquête : P. Diddy a qualifié cette perquisition de « chasse aux sorcières ».

Les autorités américaines mènent une enquête sur des soupçons de trafic sexuel. Cette opération a eu lieu dans le cadre de l’ouverture de cette enquête.

Réactions et implications : Les fils de P. Diddy, Justin et Christian « King » Combs, ont été menottés et tenus à l’écart dans le jardin pendant la perquisition. Les images de cette intervention simultanée en Californie et en Floride ont circulé rapidement dans le monde entier. En somme, cette affaire continue de faire la une des médias, et les enquêteurs cherchent à démêler les faits entourant ces accusations graves contre le célèbre rappeur.

Nous suivrons de près les développements de cette affaire…