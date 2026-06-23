Sédhiou : un bébé décède après l’effondrement d’un mur lors d’un violent orage à Bloc Chantier

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Un drame bouleversant s’est produit ce lundi au village de Bloc Chantier, dans la commune de Diendé, région de Sédhiou. Un bébé de moins d’un an a perdu la vie après l’effondrement d’un mur sur le lit où il dormait, à la suite d’un violent orage qui s’est abattu sur la localité.

Selon les informations recueillies par le correspondant local de PressAfrik, la forte pluie accompagnée de vents violents a causé des dégâts matériels dans quelques habitations du village. La famille Diedhiou a été particulièrement touchée par les intempéries.

« La forte pluie accompagnée de vents violents qui a frappé la zone ce lundi a tourné au drame. La toiture d’un bâtiment de la famille Diedhiou a été arrachée avant qu’un mur ne s’effondre sur le lit où dormait un bébé de moins d’un an », a confié une source locale.

Alertés, les proches et les habitants du village se sont rapidement mobilisés pour tenter de secourir l’enfant. Malgré les efforts déployés, le bébé n’a pas survécu à ses blessures, précise la source.

Ce décès tragique a plongé le village de Bloc Chantier dans une profonde tristesse. L’émotion et la consternation sont vives au sein de la communauté.