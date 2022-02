Sénégal-Egypte reprogrammé

La double confrontation Sénégal – Egypte comptant pou les Barrages Zone Afrique de la Coupe du monde 2022 a été officiellement reprogrammée pour le vendredi 25 mars (manche aller) au Caire et le lundi 28 mars (manche retour) à Dakar. Les deux rencontres vont se jouer à 19h.

Cette affiche aux allures de revanche entre les deux finalistes de la dernière CAN qui s’est déroulée au Cameroun va permettre à son vainqueur de faire partie des cinq représentants de l’Afrique pour Mondial qui se tiendra au Qatar en Novembre 2022.

Pour rappel, le Sénégal a remporté son premier sacre de l’histoire face à l’Egypte dimanche 6 février à Yaoundé, au bout du suspense (4 tirs au but à 2). C’est également un nouveau duel entre deux des plus grandes stars du Football africains qui évoluent dans le même club anglais de Liverpool: Sadio Mané et Mohamed Salah. L’un d’entre eux n’ira pas au Qatar.