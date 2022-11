Sénégal – Equateur : L’équipe nationale s’expose à des sanctions de la Fifa

Ce mercredi matin, dans un communiqué, la FIFA annonce qu’elle ouvre une procédure disciplinaire contre le Sénégal.

« La Commission de Discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre la Fédération Sénégalaise de Football en raison des violations potentielles de l’article 44 du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, de l’article 2.7.2 du Règlement Médias et Marketing et de l’article 8.5.3 du Manuel de l’équipe. Les infractions potentielles concernent la conférence de presse obligatoire qui a eu lieu le 28 novembre avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre l’Équateur et le Sénégal » , a déclaré la FIFA dans un communiqué.

En effet, un jour avant chaque match, il est obligatoire pour chaque équipe du tournoi de tenir une « conférence de presse d’avant match » dans l’une des deux salles de conférence de presse du principal centre des médias de la Coupe du monde. Celles-ci doivent être suivies par l’entraîneur de l’équipe et un joueur de l’équipe.

Mais avant le match face à l’Equateur, Aliou Cissé est arrivé en conférence de presse seul, sans aucun joueur sénégalais. La FIFA a vu cela d’un mauvais œil et a confirmé mercredi matin l’ouverture d’une procédure disciplinaire.