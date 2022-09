Sénégal vs Iran : Le match se jouera à huis clos à 14 h 30 GMT

C’est hors de portée des caméras et loin de toutes indiscrétions et des encouragements des supporters des deux camps que le match amical qui oppose le Sénégal à l’Iran, se jouera.

Une information confirmée ce lundi par le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, en conférence de presse d’avant-match.

Dans les cages, on s’attend à voir Seny Dieng. Devant lui, les 4 défenseurs devraient être changés. Kouyaté et Pape Abou Cissé sont annoncés en charnière, alors que Jakobs et Formose Mendy le sont sur les cotés.

Au milieu, Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy devrait être les deux pointes basses du milieu, avec Iliman Ndiaye devant eux comme un pur numéro 10. En attaque, Nicolas Jackson est annoncé à la place de Sadio Mané. Il devrait être accompagné par Ismaila Sarr et Bamba Dieng en pointe

Composition probable des Lions du Sénégal : Seny Dieng – Formose Mendy, Cheikhou Kouyaté, Pape Abou Cissé, Ismail Jakobs – Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Iliman Ndiaye – Ismaila Sarr, Bamba Dieng, Nicolas Jackson