Sénégalais torturé en Italie: Boubacar Sèye dénonce « une agression de trop »

Les compatriotes vivant à l’étranger sont victimes le plus souvent d’actes racistes. La dernière en date est l’arrestation musclée d’un jeune en situation irrégulière. Un acte que dénonce l’ONG Horizons sans frontières.

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un Sénégalais, qui hurle de douleur, maintenu au sol par deux hommes. C’est en Italie, à Brescia. Selon Boubacar Seye d’horizon sans frontières, les autorités ont tardé à réagir.

Ce traitement infligé au jeune Sénégalais en situation irrégulière et vendeur ambulant répondant au nom de Demba Wagne a poussé B. Seye à sortir de sa réserve. Le ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a dénoncé un traitement raciste qu’il a tenu à condamner fermement, en le jugeant « dégradant, d’autant plus qu’il a été commis par des dépositaires de la puissance publique ». Pour Horizon sans frontières, l’État n’a jamais réagi face à une agression d’un compatriote à l’étranger. « Il faut qu’on arrête de tromper les gens. En 2021, combien de gens ont été violentés. Jamais l’État n’a réagi sur cela. Si le ministre réagit ainsi, alors c’est inédit », ironise Boubacar Seye.

Pape Diaw : « Que cela cesse. N’eut été les gens qui ont filmé la scène, personne ne serait au diapason de cette affaire. Ici, le plus souvent, on arrête des délinquants, mais ils ne sont pas traités de la sorte. Samedi prochain, il est prévu une manifestation pour dire » stop ».

Et pourtant dans la même zone, un autre sénégalais a perdu la vie. Il s’agit d’Idy Dieme. Le ministère promet de suivre cette affaire et se réserve le droit d’entreprendre toute autre action appropriée.

MOMAR CISSÉ