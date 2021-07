SERIE « Infidèles » Jamra annonce trois plaintes

Après avoir dénoncé la séquence sexuelle de l’actrice Léna Gueye sur la série « Infidèles », l’Ong Jamra annonce le dépôt de trois (3) plaintes contre les promoteurs de cette série devant le CNRA (Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel ), le procureur et la Direction de la cinématographie.

Jamra saisit le Cnra, le procureur de la République et la Direction de la cinématographie contre les promoteurs de la série « infidèles ». Devant le gendarme de l’audiovisuel, Jamra dénonce “une violation des engagements pris par les promoteurs. “Infidèles”.

Devant le procureur, l’Ong islamique invoque une “violation de la loi numéro 2008-11 du 25 janvier 2008, relative à la diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs (article 2). Et qui renforcent les dispositions du Code pénal, en son article 431-60, qui bannit l’utilisation de tout moyen de communication électronique, aux fins : d’afficher, d’exposer, de projeter au regard du public tous imprimés, photographies, films ou images contraire aux bonnes mœurs. les dispositions pérennes du Code pénal sur l’attentat à la pudeur et l’outrage public aux bonnes mœurs (articles 318 et 324).

Et enfin à la direction de la cinématographie, Mame Mactar Gueye et Cie dénoncent un ” non-respect de la loi N°2002-18 du 15 avril 2002, portant règles d’organisation des activités de production, d’organisation, de promotion cinématographique et audiovisuelle, et qui sanctionne notamment le défaut de demande d’autorisation préalable au tournage. Ce manquement étant passible d’un retrait du produit voire d’une amende financière. Ces trois plaintes seront déposées dès ce mardi 27 juillet.