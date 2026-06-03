Sidy Alpha Ndiaye : Les véritables raisons d’une démission

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Le professeur Sidy Alpha Ndiaye a annoncé sa démission de ses fonctions de directeur de cabinet adjoint du président de la République et de coordonnateur du pôle juridique de la Présidence. Cette décision intervient au lendemain de la formation du nouveau gouvernement.

Repris par Libération, l’universitaire, également membre du Mouvement des cadres de Pastef, motive son départ par des considérations « morales, éthiques et politiques ». Il estime que Pastef, qu’il présente comme le parti d’« incarnation et de sublimation » du « Projet de rupture », « n’est plus pleinement en responsabilité exécutive » et se retrouve cantonné à « des strapontins individuels ».

Dans le même esprit, il considère que « l’idée d’une majorité politique, plébiscitée par le souverain ultime, mais qui ne gouverne pas entièrement » est contraire à « l’épure même de la démocratie représentative ».