Thiès : quatre individus déférés pour prostitution en ligne et transmission volontaire du VIH

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La Sûreté urbaine du Commissariat central de Thiès a déféré au parquet, le 10 juillet 2026, quatre individus poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, prostitution en ligne, détention et usage de drogues (chanvre indien, MDMA et « Sousse »), transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui, usurpation d’identité et escroquerie, rapporte la Police nationale.

Selon la même source, l’enquête a été ouverte à la suite d’un renseignement faisant état d’un groupe d’individus se livrant à des actes contre nature dans un studio situé à Nguinth. Une opération menée le 4 juillet 2026 par les éléments de la Sûreté urbaine a permis l’interpellation de quatre suspects.

Au moment de l’intervention, six personnes se trouvaient dans le studio. Deux d’entre elles ont toutefois réussi à prendre la fuite en sautant du balcon.

Les policiers ont procédé à plusieurs saisies sur les lieux, notamment un tube de gel lubrifiant entamé, un cornet de chanvre indien, une pipe artisanale destinée à la consommation de crack, un fourneau à chicha, une canette contenant des résidus de « Sousse » ainsi que des mégots de cigarettes renfermant de la MDMA.

Placés en garde à vue et entendus après notification de leurs droits, les suspects ont fait des déclarations aux enquêteurs. L’un d’eux a reconnu entretenir des relations sexuelles régulières avec le principal mis en cause, lequel a fini par confirmer ces faits après les avoir initialement niés. Il a également déclaré que plusieurs membres du groupe appartenaient au même milieu.

Les investigations ont également révélé que l’un des suspects était impliqué dans des activités de prostitution en ligne et de cyberescroquerie. Selon la Police, il se faisait passer pour une femme sur Instagram avant d’orienter ses interlocuteurs vers WhatsApp, où il organisait des appels vidéo à caractère sexuel contre rémunération en diffusant des vidéos préenregistrées. Il a reconnu les faits d’escroquerie en ligne, tout en contestant les autres accusations.

Les enquêteurs se sont aussi intéressés à la situation sanitaire des personnes interpellées. D’après la Police nationale, le principal suspect a déclaré vivre avec le VIH depuis 2015 et suivre un traitement antirétroviral. Les examens médicaux effectués dans le cadre de l’enquête ont également révélé qu’un autre mis en cause était séropositif sans en avoir connaissance.

La Police indique que les investigations ont permis d’identifier d’autres personnes gravitant autour du principal suspect et susceptibles d’être impliquées dans les mêmes activités.

À l’issue de leur garde à vue, les quatre suspects ont été présentés au procureur de la République.