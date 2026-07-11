La grogne monte au sein de Pastef

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Le malaise prend de l’ampleur au sein de Pastef. Les récentes nominations d’anciens ministres proches d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, dont ce dernier assure actuellement la présidence, alimentent une vague de critiques au sein des panels et des structures du parti. Plusieurs militants dénoncent ce qu’ils considèrent comme un «recasement» privilégiant un cercle restreint de responsables au détriment d’autres cadres ayant contribué au projet politique.

Parmi les voix les plus critiques figure Sokhna Ndiaye, cadre de Pastef en France et membre de Moncap/France. Spécialiste de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, consultante en organisation et militante du parti depuis 2017, elle estime que ces nominations s’apparentent à un «mercato politique» favorisant le clanisme. Selon elle, cette pratique relègue au second plan des militants compétents et méritants qui ont porté le projet depuis ses débuts.

Engagée auprès de la diaspora sénégalaise, Sokhna Ndiaye rappelle avoir suspendu une partie de ses activités professionnelles afin de lancer le Collectif d’accompagnement et d’aide aux étudiants sénégalais de l’extérieur (Calf), une initiative philanthropique destinée à soutenir les étudiants sénégalais vivant hors du pays.

Son indignation est partagée par d’autres militants. Un membre de Pastef, ayant requis l’anonymat et identifié sous les initiales M.N., affirme envisager de quitter les panels du parti. À l’en croire, de nombreux cadres de la diaspora, qui avaient renoncé à des opportunités professionnelles pour soutenir le projet politique, expriment aujourd’hui leur déception face à ce qu’ils qualifient de partage des responsabilités entre proches.

Ces tensions internes interviennent alors que des interrogations sont également soulevées sur la situation administrative et salariale de certains anciens ministres. Des publications sur les réseaux sociaux, notamment du journaliste Madiambal Diagne, évoquent le maintien, durant plusieurs mois après leur départ du gouvernement, des rémunérations de certains ex-membres de l’exécutif.

Au sein des différentes plateformes de discussion de Pastef, les critiques se multiplient. Plusieurs militants estiment que les pratiques dénoncées sont en contradiction avec les principes de «Jub, Jubal, Jubanti», slogan érigé par le parti comme fondement de sa gouvernance. Une contestation qui, selon plusieurs observateurs, pourrait accentuer les fractures internes si les préoccupations exprimées par la base ne trouvent pas de réponse.