Le Premier ministre en visite à Yoff : le Khalife général des Layènes prie pour un Sénégal de paix et de stabilité

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Dans le cadre de ses visites de courtoisie auprès des autorités religieuses, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô s’est rendu, ce vendredi 10 juillet 2026 à Yoff, chez le Khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye.

Selon la Primature, cette visite s’est déroulée en présence de plusieurs autorités religieuses, administratives et coutumières.

À cette occasion, le Khalife général des Layènes a formulé des prières pour un Sénégal « de paix, de stabilité et de prospérité ». Il a également lancé un appel à l’unité nationale et à la préservation de la cohésion sociale, souligne la même source.