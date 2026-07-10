Pape Berenger Ngom: » Diomaye posséde cette lucidité d’esprit capable de mener le pays vers le chemin de la réussite »

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Membre de la Conférence des Leaders de la Coalition Diomaye Président, Pape Berenger Ngom ne fait dans la dentelle pour exprimer ses idées. Homme de principes, franc et rompu à la tâche, il est d’avis que le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye posséde les atouts nécessaires pour propulser le Sénégal vers la réussite socio- économique: »

Bon débarras ! Les verrous viennent ainsi de sauter. Ceux qui constituaient une entrave à la bonne marche du pays sont démis. Ensemble, vogons donc vers des rivages prometteurs. Personne n’est indispensable pour bâtir le Sénégal de nos rêves », lance d’emblée le Président de l’Association des Professionnels de l’Hôtelerie et de la Restauration du Sénégal

(APHORES). Et M.Ngom de poursuivre avec force détails: »Le Président Diomaye est un homme de paix, de consensus et de concorde. Il posséde cette lucidicté d’esprit capable de mener le Sénégal vers le chemin de la réussite. Il n’est pas un avant-en-guerre et chaque acte qu’il pose est minitieusement réfléchi et va dans le sens de l’intérêt général. Il place le Sénégal au-dessus de tout ». Et il invite le peuple souverain: »Je demande à tout citoyen épris de paix,de justice, de stabilité et de démocratie à venir soutenir le camp présidentiel. Adhérons massivement à sa cause qui consiste à mettre sur pied un grand parti présidentiel. Allons vers une dynamique

d’ensemble pour l’aider à matérialiser ses immenses ambitions pour un Sénégal toujours uni, debout, souverain, juste et prospère. N’en déplaise à ces politiciens à la petite semaine », dira-t-il.

Pape Bérenger Ngom compte mettre prochainement en oeuvre un plan d’action(s) visant à densifier davantage le camp présidentiel. Une tournée chez ses collègues hôteliers et dans la diaspora sénégalaise est prévue à cet effet.