Signature d’une convention de partenariat entre la commune de Sébikotane et la grande muraille verte et de la reforestation

La Commune de Sebikotane et l’Agence nationale de la Grande Muraille Verte et de la Reforestation ont procédé, ce vendredi 29 mai 2025, à la signature d’une convention de partenariat. À travers cet accord, l’Agence s’engage à accompagner la Commune de Sebikotane dans ses initiatives en faveur de la protection de l’environnement, notamment par l’aménagement d’un parc écologique urbain sur une superficie de 6 hectares.

En remerciant M. Sekouna Diatta, Directeur général de l’Agence, le Maire Alioune Pouye est revenu sur l’importance de cette initiative, qui vise, entre autres, à restaurer la biodiversité végétale et animale, tout en offrant aux habitants de la commune et de ses environs un cadre d’épanouissement propice et durable.

Dans son intervention, le Directeur général de l’Agence a salué la vision et le leadership du Maire Alioune Pouye en matière de gouvernance environnementale. Il a également réaffirmé l’engagement de l’Agence à soutenir la Commune, tant sur le plan technique que financier, pour la réussite de ce projet innovant.

Enfin, il s’est réjoui de l’état d’avancement du projet, soulignant la richesse des espèces végétales déjà recensées ainsi que la beauté de la végétation en cours de développement.