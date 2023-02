SIKILO: Un mois aprés l’accident, l’Etat remet 16 millions FCfa aux 8 familles des victimes de Vélingara

Le député-maire Oury Baïlo Diallo a remis une enveloppe du président de la République, d’un montant de 16 millions FCfa, aux huit (8) familles des victimes du tragique accident survenu à Sikilo sur la route de Kaffrine, dans la nuit du 7 au 8 janvier.

La promesse faite par l’Etat du Sénégal, d’appuyer financièrement les familles des victimes de l’accident de Sikilo est suivie d’effet. Un montant de 16 millions FCFA a été dégagée pour le compte des huit (8) familles éplorées de Vélingara qui ont perçu chacune la somme de deux (2) millions F Cfa. Une mission que le président Macky Sall a confiée au député-maire de Vélingara, Mamadou Oury Baïlo Diallo, chargé de remettre les sous aux ayants droit. Il faut rappeler que le département de Vélingara a payé le plus lourd tribut après le décompte des victimes décédées.

Ce département du Sud du Sénégal a perdu huit (8) personnes sur un total de quarante-deux (42) morts. Seulement, la domiciliation incertaine du 8ème cas de décès à Vélingara pose problème. Selon le député-maire, il s’agit d’un certain Thierno Daouda Bâ qui n’a pas été formellement identifié comme originaire du terroir. C’est pourquoi dit-il « seuls 14 millions ont été distribués, en attendant d’en savoir davantage sur l’identité du défunt ».

Pour rappel, ce drame était survenu à la suite d’une collision entre deux (2) bus de transport en commun, alors que l’un des bus avait un pneu éclaté, causant 42 morts et 90 blessés. Auparavant, les blessés avaient déjà reçu individuellement la somme d’un (1) million F Cfa de la part de l’Etat du Sénégal.

Par la suite, les 23 mesures initialement arrêtées par le gouvernement allant dans le sens de réduire drastiquement les causes d’accidents mortels sur les routes, avaient créé une levée de boucliers entre les transporteurs et le département ministériel des Transports. Un bras de fer qui a obligé le ministère des Transports terrestres à revenir contre toute attente, sur l’interdiction des porte-bagages. En effet, dans un arrêté, la tutelle a notifié que les bus et minibus sont autorisés, à titre dérogatoire, à conserver leurs porte-bagages pendant un (1) an, mais la hauteur du chargement ne pourrait dépasser 50 ou 70 cm selon les véhicules.