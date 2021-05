Sinovac: Le vaccin chinois efficace à 99,49%

Suite à Une étude thaïlandaise faite dans le centre d’excellence en virologie clinique de la faculté des médecines de l’université chulalongkon de Bangkok, le vaccin chinois Sinovac a donné des résultats satisfaisant pour la réduction de la pandémie du covid-19 dont le taux d’efficacité est de 99,49%.

La pandémie du Covid-19 continue de gagner du terrain dans le monde entier. Pour mettre fin à cette maladie, les chinois ont mis en place un vaccin du nom de Sinovac. La preuve, d’après l’agence chine nouvelle 99,49% des personnes ayant reçu le coronavac avaient développé une réponse anticorps quatre semaine après leurs deuxième injection. Et de poursuivre : 66% des personnes vaccinés avaient montré des résultats rassurants pour l’élimination du covid-19. L’agence nous renseigne de même que le nombre d’anticorps contre le virus a été mesuré dans le sang des patients avant et après la vaccination par le biais d’une technique de recherche par une électro chimie luminescence (ECL). Pour finir il fait savoir que les tests ont été réalisés avant les injections, trois semaines après la première injection et quatre semaines après la seconde.

ASTOU MALL (stagiaire)