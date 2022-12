Sitor limogé, Zahra (re)casée à l’Asepex

Amadou Niang, ancien ministre du Commerce sous le régime de Me Abdoulaye Wade, fait son come-back. Il a été bombardé président du Conseil d’Administration de la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal. Il récupère le poste de Sitor NDOUR qui connait une descente aux enfers puisque se trouvant actuellement en prison sous l’accusation de viol de sa bonne.

L’autre fait majeur est le retour aux affaires de l’ancien ministre de la Micro finance. Madame Zahra Iyane THIAM, a été nommée Directeur général de l’Agence sénégalaise pour la Promotion des Exportations (ASEPEX), poste vacant. Autrement dit, c’est l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) qui perd ce poste qui avait fini par devenir sa propriété privée.