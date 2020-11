Sitor Ndour et Cie graciés aujourd’hui

Les arbitres de lutte Sitor Ndour et Cie, qui avaient été radiés à vie ou suspendus, seront tous réhabilités.

La nouvelle équipe du CNG va les gracier lors de la réunion du Comité directeur prévue, aujourd’hui, à l’Arène nationale.

Pour rappel, Sitor Ndour a été radié à vie et ses autres collègues (Malick Ngom, Babacar Diop et Aboubacry Dramé) suspendus, respectivement, pour 5 ans et 2 ans ferme sous l’ère Alioune Sarr.