Situation politique et économique du pays : L’APR charge le régime de Bassirou Diomaye Faye

Dans un communiqué rendu public, ce jeudi, l’Alliance pour la République (APR) a vivement critiqué la gestion des affaires de la cité par le régime en place. L’ex parti au pouvoir dénonce ce qu’il qualifie de « dérives dictatoriales et atteintes aux libertés publiques ». Le secrétariat exécutif national du parti accuse le pouvoir de vouloir instaurer « un parti-État » et de « museler » l’opposition. De même, l’APR balaie d’un revers de main les allégations selon lesquelles l’ancien Président Macky Sall aurait souhaité rencontrer son successeur Bassirou Diomaye Faye en France et tend la main aux forces vives de la Nation pour défendre les valeurs démocratiques du Sénégal.

l’Alliance Pour la République a fait un examen sur l’actualité politique ce jeudi 28 août. D’emblée, l’ex parti au pouvoir dément l’information selon laquelle Macky Sall aurait sollicité un tête-à-tête avec le Président Bassirou Diomaye Faye. « Réagissant aux manipulations grotesques diffusées par une certaine presse, le SEN dément formellement et informe que le Président Macky Sall est à Paris dans le cadre de son agenda international, pour des rencontres fixées depuis le début de l’année. Le SEN dénonce ces allégations mensongères et précise qu’aucune rencontre avec le Président Bassirou Diomaye Faye n’est inscrite à l’agenda du Président Macky Sall », précise le parti. Abordant la situation politique nationale, l’Apr dit regretter ce qu’il qualifie de « hold-up » constaté à la Ville de Dakar, grâce à, selon le parti, une stratégie de confiscation mise en œuvre par l’exécutif avec la « complicité » de membres de l’administration territoriale. Face à cette situation, le parti dit saluer l’attitude responsable de ses conseillers à la Ville de Dakar et apporter son soutien au désormais ex maire Barthélémy Dias. Revenant sur le supposé scandale de l’ASER, les lieutenants de Macky Sall saluent les efforts du député Thierno Alassane Sall et soutiennent que le gouvernement ne saurait garder le mutisme sur un supposé scandale de cette envergure. Ils exigent, ainsi, du Pool Judiciaire Financier de « quitter le registre du divertissement pour ouvrir une information judiciaire sur ce dossier dans lequel sont cités des responsables de premier plan du régime en place ». S’agissant de la mission du Fonds Monétaire international (FMI) au Sénégal, la formation politique de Macky Sall indique avoir remarqué l’abandon de la sémantique « dette cachée » qui, d’après elle, n’était issue que de l’imagination du Premier ministre qu’elle accuse de diffusion de fausses nouvelles. Dans la même veine, l’Apr demande au gouvernement la publication des conclusions du rapport du cabinet Forvis Mazars commandité par le régime, en lieu et place de la Cour des comptes et accuse le gouvernement de « chercher à dissimuler des données sur les Finances publiques ». En effet, l’ex parti au pouvoir explique que dans le dernier rapport trimestriel d’exécution budgétaire, en « violation » des dispositions du code de transparence et de la loi relative à la loi de finance (LOLF), le gouvernement a caché les chiffres concernant l’exécution budgétaire des institutions. Parlant de la question des libertés, l’Alliance pour la République dénonce « la volonté du régime en place d’instaurer un parti-Etat ». Elle s’indigne, à cet effet, de l’arrestation de journalistes, activistes et chroniqueurs des médias et accuse le procureur de la République d’être « inféodé » au parti au pouvoir. Sur ce même registre des libertés publiques, l’Apr exige la libération des « détenus d’opinion » tels que Badara Gadiaga, Abdou Nguer, Jérôme Bandiaky, Tahirou Sarr et autres. Enfin, l’Alliance pour la République invite à la mobilisation de tous les segments du parti et exprime sa disponibilité à œuvrer, avec toutes les forces vives de la Nation pour, dit-elle, mobiliser toute la Nation afin d’obtenir la libération des personnes arrêtées et la mise en échec du projet d’instauration d’un « parti-État » au Sénégal et la consolidation d’une force d’opposition comme alternative puissante et crédible.

El HADJI MODY DIOP