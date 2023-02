Situation Politique : Les cadres et experts de la VM535 appellent au respect des lieux et sanctuaires religieux

Suite aux manifestations malheureuses et insensées de l’opposition militante de l’incivisme, de l’indiscipline et du chaos pour ne pas répondre des turpitudes d’un leader, notamment Ousmane Sonko ayant maille à partir avec la justice, les cadres et experts de la Vision Macky 535 saluent l’attitude régalienne des forces de l’ordre et de défense.

Elles assurent avec beaucoup de retenue et de professionnalisme la sécurité des biens et des personnes dans cette période de fortes tensions politiques artificiellement entretenues par une certaine société civile machiavélique et de nature provocatrice de crises qui entretiennent son existence opportuniste insatiable.

Les cadres et experts de la VM535 appellent au respect des lieux et sanctuaires religieux victimes d’actes récents de profanation. Toute activité politique visant à saper les fondements de notre cohésion est juridiquement répréhensible, moralement inacceptable, mais aussi condamnable au plan éthique.

Ces derniers appellent les partis et mouvements alliés à intensifier leurs présences sur le terrain politique et à multiplier les mouvements de soutien à la candidature du président Macky Sall pour un second et dernier quinquennat conformément à la loi fondamentale de notre pays.

Tous unis, nous vaincrons à l’élection présidentielle du février 2024 ! Fait à

Dakar ce févier 2023 La Vision Macky 535*