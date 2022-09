Situation Politique Nationale: Cyril Padé, Vision Macky 535 fait un survol du Sénégal

Vu la situation que présente le Sénégal , cela intéresse beaucoup de responsables notamment le président de la Vision Macky 535, Cyril Padé qui n’a pas manqué de dresser un bilan sur la situation politique nationale. Dans un diagnostic, le président de Vision Macky 535 a analysé la situation politique avec les lignes intervenues après les élections législatives.

Dans un interview accordé à Rewmi, le président de Vision Macky 535 , Cyril Padé fait une analyse de la situation politique du Sénégal depuis quelques années. Selon ce dernier, le Sénégal vit une situation inédite depuis les dernières élections locales, avec l’entrée en scène de nouveaux acteurs et la percée non moins significative de l’opposition. Cela témoigne de la vitalité de notre système démocratique. Mais cela confirme que les rapports de forces peuvent changer à tout moment. Aussi nous avons, nous de l’apr principalement, et avec nos alliés de la mouvance présidentielle, la lourde responsabilité de nous investir généreusement pour renforcer les liens de confiance entre le président Macky Sall et les segments fragiles de la population, notamment les jeunes et les femmes laisse entendre notre interlocuteur.

Les lignes ont bougé. Nous devons bouger avec ! C’est maintenant que le travail devient plus motivant pour tous les cadres et experts qui croient dur comme acier au projet sociétal du Plan Sénégal Emergent. Concernant la structuration de l’assemblée nationale et de la formation du nouveau gouvernement ? Cyril Padé salut la patience du président Macky Sall qui , en homme d’état averti, a su attendre le moment propice, et loin de toutes pressions, pour nommer un premier ministre en la personnalité de monsieur Amadou Ba qui répond au profil de l’emploi. Il s’y ajoute le retour de certains ministres à l’expertise avérée comme le professeur Ismaila Madior Fall, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Mbaye Niang, sans compter les nouvelles entrées qui témoignent de la volonté du chef de l’état de renouveler et rajeunir l’équipe gouvernementale. Selon lui, ce gouvernement est un gouvernement de combat pour réduire les inégalités sociales, les difficultés pour trouver des emplois décents, et surtout pour faire face à l’inflation.

En de qui concerne le parlement, avec des hommes et des femmes de qualité, membres de la mouvance présidentielle dont certains ont occupé d’importants postes dans les gouvernements précédents, la tâche sera plus aisée pour les éclairages à apporter sur les projets et propositions de lois avant leur adoption, à la suite de débats fructueux dans l’intérêt supérieur des populations qui les ont élus comme d’honorables députés du peuple.

Le président Amadou Mame Diop, ancien maire et homme politique adroit, saura impulser le travail de la 14 ème législature dans ses missions régaliennes. C’est dans cette perspective que nous notons avec satisfaction la restructuration en cours au niveau du cabinet présidentiel avec la nomination de Moustapha Niasse, homme d’état pétri de sagesse comme comme Haut représentant du président de la république, la nomination de Abdoulaye Daouda Diallo comme directeur de cabinet, sans oublier Matar Ba et les autres ministres conseillers comme Serigne Guèye Diop explkque t-il.

Nous restons optimistes avec les prochaines nominations attendues au HCCT, au Conseil Économique Social et Environnemental, les chargés de mission et les PCA pour mobiliser au maximum nos forces et relever avec assurance les défis posés pour acter le développement du pays sous la direction de son Excellence le président Macky Sall, président de tous les sénégalais et de tous les africains au nom de l’union africaine (UA) témoigne Cyril Padé, Vision Macky 535.