Situation Politique Nationale du Sénégal: « Devant la glace, Sonko verra le vrai Sonko en disgrâce irréversible » selon la TFR

Au sortir de la réunion de leur parti de ce 30 mai, tenue à leur permanence, la Task Force Républicaine (TFR) a jugé nécessaire de délibérer sur la situation politique nationale. De prime abord, elle s’est félicitée de « l’adhésion massive à l’appel au dialogue national ». Admettant que le Sénégal est un pays stable, la TFR condamne les agissements d’Ousmane Sonko et exhorte les sénégalais à se convaincre que cet homme est « frappé du désarroi du faux dévot rattrapé par la dure réalité de son vrai visage ».

Dans un communiqué signé par le Coordonnateur de la TFR de l’Alliance pour la République, Birame Faye a salué le patriotisme de tous les acteurs du dialogue qui, selon lui, « ont compris que les pratiques d’un autre âge portées par des adeptes de la subversion aventuriste sont révolues ». Pour la TFR, le Sénégal est un pays stable aux fondamentaux solides qu’aucune tentative de déstabilisation ne saurait atteindre et à ce titre, « la TFR condamne avec fermeté les propos et agissements de Monsieur Ousmane Sonko et ses partisans qui s’en prennent aux magistrats et aux guides religieux ».

Et de poursuivre : « Le sieur Sonko a franchi un autre pas inadmissible avec un délit de faciès et un outrage fait aux femmes et aux personnes atteintes d’AVC. Les sénégalais doivent se convaincre que cet homme qui passe tout son temps à vraiment appeler à l’insurrection est frappé du désarroi du faux dévot rattrapé par la dure réalité de son vrai visage. Devant la glace, Sonko verra le vrai Sonko en disgrâce irréversible pour des affaires graves présumées de viol et de diffamation », pouvait-on lire sur le dit communiqué. Rappelant que le dialogue fonde notre « commun vouloir de vivre ensemble », la Task Force Républicaine rassure les parties prenantes à ce dialogue et demande aux sénégalais de s’unir autour des principes de tolérance : « c’est dans le dialogue entre acteurs que le Sénégal a toujours pu et su s’inscrire dans le renforcement de la démocratie et des institutions.

Dans ce cadre, la magistrature a toujours fait preuve d’impartialité et de respect des droits des parties prenantes », renchérit le communiqué de la TFR. En outre, la Task Force Républicaine souligne la philosophie d’écoute et d’inclusion du Chef de l’Etat.

Et enfin, elle précise que notre pays est un Etat de droit où aucune désinformation conspiratrice ne saurait ternir son image et puis Macky Sall est dans la consolidation des acquis d’un pays qu’il a fini de placer sur la rampe irréversible de l’émergence et de la prospérité partagée : « la TFR invite les sénégalais à s’unir autour de l’essentiel incarné par le Président Macky Sall qui est le meilleur atout de la Nation dans un contexte mondial difficile qui n’épargne aucun pays. La stature, le leadership et l’expérience du Président constituent des atouts pour la stabilité et le développement paisible du Sénégal », conclut le communiqué.

Mamadou Sow (Stagiaire)