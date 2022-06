Sonko accusé de vouloir muer les « zikrs »de la nuit du jeudi à des bruits de casseroles             

Ousmane Sonko est accusé de vouloir muer les zikrs de la nuit du jeudi à des bruits de casseroles.

Juste après la sortie du leader de Pastef annonçant la tenue d’un concert de casseroles pour ce jeudi, des voix du régime et de la société civile se sont insurgées de cet appel. Il est reproché à l’ancien inspecteur des impôts et domaines de vouloir faire remplacer les zikrs de la nuit du jeudi à vendredi par des bruits de casseroles. Certains même l’accusent de magie noire. Toujours est-il que Ousmane Sonko et ses alliés de Yewwi Askan wi ont fait un revirement à 180 degrés.