Sortie de Ndeye Khady Ndiaye contre Aïda Mbodj: Le parti And/Saxal ligueey dénonce « une manipulation de l’opinion publique »

À travers un communiqué publié ce jeudi, le parti And/Saxal ligueey s’est insurgé contre les propos de l’ex patronne de Sweat Beauté qui accuse Aïda Mbodj, déléguée générale de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (DER/FJ), de ne pas vouloir la recevoir pour un financement dans le cadre de ses activités. Le parti qualifie les propos de Ndeye Khady Ndiaye de « mensongers » en la qualifiant de « tentative de manipulation de l’opinion » et appelle à une utilisation beaucoup plus responsable des réseaux sociaux.

Les récents propos de Ndeye Khady Ndiaye à l’endroit de l’ex député Aïda Mbodj n’ont pas du tout plu aux membres du parti And/Saxal ligueey qui sont montés au créneau pour défendre leur leader. En effet, dans une vidéo devenue virale, l’ancienne patronne d’Adji Sarr a affirmé avoir été « ignorée » par Aïda Mbodj qui, selon ses dires, a refusé de la recevoir dans les locaux de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide. Une déclaration que réfute le parti d’Aïda Mbodj qui parle de propos sans fondements. « Une certaine Ndeye Khady Ndiaye, dans des déclarations fallacieuses relayées en ligne, affirme n’avoir pas été reçue par Madame la Déléguée générale, insinuant ainsi un manquement dans la mission de service public de la DER/FJ. Ces propos sont non seulement infondés, mais relèvent d’une pure contre-vérité. Pour rétablir la vérité : Madame Ndeye Khady Ndiaye n’a jamais obtenu d’audience auprès de la déléguée générale et n’a, à ce jour, jamais franchi les portes de la DER/FJ », précise les membres du parti. Ils estiment, ainsi, qu’il s’agit ni plus ni moins d’une tentative de manipulation de l’opinion publique qui s’apparente à une stratégie bien rodée de déstabilisation. À les en croire, il y aurait des gens tapis dans l’ombre qui cherchent à ternir l’image de madame Aïda Mbodj qui, d’après eux, conduit sa mission à la tête de la DER/FJ avec « rigueur, équité et un profond sens de l’intérêt général ». Ils indiquent, en outre, que depuis sa nomination, Aïda Mbodj œuvre avec détermination pour renforcer l’inclusion économique des jeunes et des femmes, en toute transparence et dans le strict respect des critères d’éligibilité et de recevabilité des projets. Pour finir, les membres du parti And/Saxal ligueey invitent les citoyens à faire preuve de discernement afin d’éviter de tomber dans la manipulation. « Nous appelons à la vigilance et à la responsabilité dans l’usage des réseaux sociaux. Les manipulations mensongères et les diffamations gratuites n’affaibliront en rien l’engagement et le professionnalisme de Madame Aïda Mbodj. Mieux, elles renforcent la détermination de la DER/FJ à poursuivre sa noble mission au service du peuple sénégalais. Le mensonge ne résiste jamais à la vérité », ont-ils conclu.

El Hadji Mody Diop