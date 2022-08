Sortie de trois Singles: Black Diakhaté promeut la citoyenneté

Serigne Modou Diakhaté, de son nom d’artiste, Black Superman, Black Diakhaté a présenté vendredi ses trois singles dans le paysage musical sénégalais. Il s’agit des titres « diog setal », xëyu ndaw yi »et « menn mi ».

Serigne Modou Diakhaté, de son nom d’artiste, Black Superman, a lancé trois singles dans le paysage musical sénégalais. La cérémonie de présentation des trois titres « diog setal », xëyu ndaw yi », « menn mi », s’est tenue, le vendredi 19 août 2022, au Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar. D’autant plus, Black a gratifié le public, d’une prestation énergique. Musique rythmée et entraînantes, paroles saccadées, Black Diakhaté, à l’instar du regretté Demba Dia Rock Mbalax, apporte un nouveau genre musical éclectique et cadencé dans la musique sénégalaise. « Heavy metal » est le nom qu’il donne à son style musical. A travers ces trois sons, l’artiste, fils du célèbre comédien Bass Diakhaté, dénonce les maux de la société sénégalaise.

Le single « diog Setal » sensibilise sur l’importance de la propreté, de la salubrité dans une société en pleine mutation. « Xëyou ndaw yi» est un plaidoyer pour l’employabilité, l’emploi des jeunes. Il invite les jeunes à ne point opter pour l’émigration clandestine et à l’Etat de fournir davantage des efforts pour accompagner les jeunes. Et le morceau « Menn mi » est une invite au partage du savoir, des connaissances. L’artiste annonce également son prochain album. Suivant les pas de son père Bass Diakhaté, Black Diakhaté a commencé par le théâtre, écrit des scénarii, se lance dans la production audiovisuelle et aussi dans la musique, sa passion.