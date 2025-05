Soutien à une éducation de qualité : Annette Seck Ndiaye offre des tables-bancs et des équipements informatiques au lycée de Marsassoum

Partager Facebook

La présidente du conseil départemental de Sédhiou a procédé, ce mardi 06 mai, à la remise officielle de 50 tables-bancs neufs et d’équipements informatiques au lycée de Marsassoum. Un soutien qu’elle considère comme « symbolique et porteur de sens » dans la mesure où il permet un renforcement des conditions d’apprentissage des élèves. Annette Seck Ndiaye promet, en outre, de relever d’autres défis auxquels les populations de Sédhiou sont confrontés.

La présidente du conseil départemental de Sédhiou a fait parler sa générosité, ce mardi, en faisant un don de tables-bancs et d’équipements informatiques au lycée de Marsassoum. « J’ai eu le plaisir, ce mardi 06 mai, de procéder à la remise officielle de 50 tables-bancs neufs et d’équipements informatiques (unités centrales) au lycée de Marsassoum », a informé Annette Seck Ndiaye. Un geste qu’elle considère à la fois symbolique et porteur de sens. Pour elle, ce soutien s’inscrit dans une volonté ferme d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et de renforcer l’intégration du numérique dans les établissements scolaires du département. Madame Annette Seck Ndiaye se dit, ainsi, convaincue que l’éducation est le socle du développement et que chaque action en faveur de l’école est un pas de plus vers un avenir plus juste et plus prometteur pour la jeunesse. Pour finir, la présidente du conseil départemental de Sédhiou indique que d’autres défis interpellent la communauté mais c’est seulement ensemble qu’ils pourront être relevés.