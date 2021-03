Sport MMA: Samir Fawaz, Expert en sports de combat; « Bombardier ne peut encore intégrer l’UFC … »

Dans un interview accordée à Record, le B52 disait qu’une victoire sur le Polonais Mariusz Pudzianowski lui ouvrirait les portes de l’UFC, qui est le sommet et la cour des grands dans le MMA. Mais l’expert en sports de combats, Samir Fawaz se dit convaincu d’une victoire du B52 sur Mariusz, mais nous explique que Bombardier ne peut encore intégrer l’UFC.

« Une victoire sur le Polonais n’ouvrirait pas automatiquement les portes de l’UFC à Bombardier. Il faut avoir moins de 120 kilos pour intégrer l’UFC qui est l’élite. Ce n’est pas si évident qu’on le pense. Il y a du chemin à faire. Il y a des combattants de plus haut niveau que ceux qu’ils sont en train d’affronter. On quitte même l’UFC quand on accumule certaines contreperformances. Il faut que Bombardier descende son poids et qu’il ait des victoires sur des adversaires d’un certain rang, pas des vétérans. Je lui souhaite bonne chance pour ce combat », nous explique Samir Fawaz.