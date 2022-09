Stade de France : Des supporters de Liverpool se suicident en direct

Cette information a pratiquement fait le tour du monde, ce mercredi. En effet, depuis ce matin, les sites rapportent que deux supporters de Liverpool se sont suicidés à la suite des incidents au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions entre les Reds et le Real Madrid. La source rajoute que ces derniers seraient également concerné par la tragédie d’Hills borough en 1989 où 96 supporters, dont des enfants, étaient morts écrasés après de violents mouvements de foule.

Tandis que les autorités françaises ont déjà tourné la page du fiasco de la finale de la Ligue des champions organisée au Stade de France, deux supporters de Liverpool, qui avaient vécu le drame d’Hillsborough se sont suicidés après être venus à Paris.

Le premier supporter âgé de 52 ans a mis fin à ses jours seulement une semaine après la finale tandis que l’autre homme de 63 s’est suicidé la semaine dernière. « Je ne peux pas donner trop de détails sur ces suicides, car des enquêtes sont en cours. (…) Il ne fait aucun doute que, si elles ont commis cet acte irréparable, c’est parce que la dernière finale de la Ligue des champions a réactivé en elles le traumatisme de 1989, qu’elles pensaient avoir dépassé », a expliqué Peter Scarfe, le président d’HSSA (Hills borough Survivors Support Alliance). Onze autres supporters sont en détresse psychologique.

D’abord accusés par le ministre de l’Intérieur et celui des Sports d’avoir été à la base du fiasco total qu’a été la gestion des accès au stade de France pour la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et leur club, le 28 mai dernier, les supporters de Liverpool ont pris connaissance de discrètes excuses de la France quelques semaines plus tard car les fan des Reds n’étaient pour rien dans les scènes d’émeute et de chaos vus ce soir-là.

A l’occasion d’un match de Cup contre Nottingham Forrest, et là aussi en raison d’une organisation défaillante, 96 supporters des Reds étaient morts dans une gigantesque bousculade.