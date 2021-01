Subvention des clubs impactés par la Covid-19 : Près de 2 milliards débloqués

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a révélé qu’1 milliard 500 millions de F Cfa a été débloqué entre mars 2020 et janvier 2021. Ce, pour subventionner les clubs impactés par la Covid-19 durant ces dix (10) derniers mois et aussi pour des dépenses liées aux matchs de l’équipe nationale A.

« Je peux dire que 1 milliard 500 millions ont été dépensés en guise de subventions, de tests lors des regroupements de nos différentes sélections », a déclaré M. Augustin Tine, à l’émission Grand Jury de RFm de ce dimanche 3 janvier 2021. En plus de cette somme, a-t-il ajouté, « un avion a été loué pour le déplacement de l’équipe A lors des éliminatoires de la CAN 2022 ».

Le patron du football sénégalais de souligner, cependant, que la Fédération attend toujours les subventions qui doivent venir de la FIFA, de la CAF et de l’Etat du Sénégal. Non sans réjouir de la reprise de la saison après une longue pause en raison du coronavirus.