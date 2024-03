Suicide à Thiès

Partager Facebook

Les populations du quartier Nguinth, dans la commune de Thiès-Nord, se sont réveillées dans le désarroi et la consternation, ce dimanche 10 mars 2024.

Un drame «invraisemblable», aux yeux de certains. Un maître coranique de nationalité mauritanienne, M. Bâ, marié à deux femmes, souffrant dans un passé récent de troubles psychiatriques, selon des voisins, était venu

à Thiès accompagner son père malade qui devait subir une intervention chirurgicale. Malheureusement, il aurait choisi de mettre fin à ses jours, dans la soirée de samedi à dimanche.

La tragédie a été découverte par sa mère, vers les coups de 6h0. La dame, ayant soudainement aperçu son fils suspendu aux grilles du balcon de leur maison, a hurlé au point de réveiller le voisinage. Et tristesse et consternation de s’emparer des parents et voisins venus nombreux à la rescousse. Après le constat du décès fait par les éléments du commissariat central de Thiès, les sapeurs-pompiers ont acheminé le corps sans vie de la victime à la morgue du centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène.