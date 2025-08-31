Supposée arrestation de membres d’une communauté religieuse : La Gendarmerie dément et apporte des précisions

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué rendu public, la gendarmerie nationale a tenu à démentir l’information selon laquelle des membres d’une communauté religieuse auraient été arrêtés à Keur Massar. Le Haut commandement parle de « pure fiction » et précise qu’aucune arrestation de ce genre n’a été effectuée par ses unités.

L’arrestation supposée de plusieurs membres de la communauté Tidiane de retour du Bourd a suscité un tollé sur les réseaux sociaux. Largement relayée, l’information a été vite démenti par la gendarmerie. « Ces posts sont de la pure fiction qui relève de la désinformation et de la pure manipulation. Ils sont sans doute l’œuvre de personne(s) malintentionnées(s) qui veulent jeter le discrédit sur l’institution et le doute dans l’esprit des fidèles », a indiqué la gendarmerie. De plus, l’institution précise qu’aucune interpellation de cette nature n’a été effectuée par ses unités. Par ailleurs, la gendarmerie dit réaffirmer son ancrage républicain dans l’exercice de ses missions quotidiennes et rappelle que son action est exclusivement guidée par la protection des personnes et de leurs biens et le traitement équitable des citoyens devant la loi, dans le strict respect des droits humains.

El HADJI MODY DIOP