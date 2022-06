SURDITE: La prise en charge reste coûteuse

En prélude du congrès de la société d’ORL d’Afrique francophone qui se tiendra du 24 au 25 juin prochain à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la société sénégalaise d’ORL a tenu un point de presse. Occasion pour le président Pr Cheikh Ndiaye de plaider pour faire face aux soins coûteux du traitement pour faire face à la surdité.

Le traitement en ORL reste cher pour les patients atteints de surdité. Pour faire face, la société sénégalaise en ORL va se pencher pendant deux jours à la prise en charge des cancers ORL, la réhabilitation de la surdité, la chirurgie endoscopique en ORL et les urgences. Ce sera à l’occasion du congrès de la société africaine francophone d’ORL. Selon Pr Cheikh Ndiaye, secrétaire général de la société sénégalaise d’ORL, il s’agira d’apporter des solutions sur la surdité pour permettre aux sourds profonds de faire leur opération. « La surdité est un handicap et le cancer d’ORL est très fréquent chez les patients.

L’on dénombre 27% des cancers de ce genre. Il n’y a pas encore de programme pour la surdité mais nous faisons des dépistages dans les écoles avec des appareillages venant de nos partenaires, à savoir les ONG. Ce qui leur permet de ne plus payer le coût des implants réduits élevé », dit-il. Cette spécialité fait face à un nombre réduit de médecins qui l’exerce. « Nous sommes une cinquantaine de professionnels à exercer cette profession, ce qui fait que toutes les régions ne disposent pas de spécialistes en ORL. C’est pourquoi nous plaidons pour que l’on offre des bourses de spécialisation aux étudiants pour que ce service soit disponible sur le territoire national », soutient-il.

A l’en croire, la surdité est multifactorielle. « Elle peut provenir de méningite, traumatisme, sinusite entre autres. L’implantation d’appareils reste coûteuse, il faut 10 millions pour une surdité profonde et 500 mille F CFA pour les implants moins graves. L’on dénombre 800 mille malentendants au Sénégal, si on ne les opère pas, ils restent des sourds et on peut faire l’opération dans notre pays », précise.

À noter que la dernière édition de ce congrès s’était tenue en 2001 et la Pandémie à covid 19 et les contraintes d’ordre médicales et budgétaires occasionnées ont justifié un double report de l’organisation du congrès, initialement prévu en 2020. L’objectif général est de mettre en place un cadre scientifique permettant aux différents acteurs de partager leurs expériences et d’harmoniser la prise en charge des patients.

NGOYA NDIAYE