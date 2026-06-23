Sûreté urbaine : Le journaliste de Seneweb Mor Mbaye Cissé placé en garde à vue

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Le journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé, a été placé en garde à vue ce mardi à la Sûreté urbaine, à la suite de son audition par les enquêteurs. Cette mesure de privation de liberté fait suite à une auto-saisine du parquet pour diffusion présumée de fausses nouvelles.

Le journaliste est poursuivi après avoir publié en exclusivité un article concernant l’arrestation du fils d’un juge du Pool Judiciaire Financier (PJF). Le jeune homme avait été appréhendé vendredi dernier en possession de 25 millions de FCFA, dans le cadre d’une enquête portant sur un vol de 100 millions de FCFA commis en bande organisée.

Lors de ses premières déclarations, le mis en cause avait affirmé avoir dérobé cette somme directement dans l’armoire de son père. C’est la révélation de ces propos initiaux qui est aujourd’hui reprochée au journaliste par le parquet, l’enquête policière ayant ultérieurement démontré que l’argent ne provenait pas des fonds du magistrat mais bien du vol en bande organisée.