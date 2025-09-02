Suspension des importations de bananes au Sénégal à partir de ce 1er septembre

Partager Facebook

Dans une lettre circulaire, l’Agence de Régulation des Marchés (ARM), après concertation avec les acteurs de la filière, a annoncé la suspension des importations de bananes à compter de ce 1er septembre. L’agence précise que cette décision découle des prévisions du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage selon lesquelles une production de 112500 tonnes de bananes est attendue cette année. Dans la note, il est également indiqué qu’un comité de suivi est mis sur pied pour évaluer périodiquement l’approvisionnement du marché.

Le Sénégal ne va plus importer de bananes à partir de ce 1er septembre. C’est du moins ce qu’a annoncé l’Agence de Régulation des Marchés (ARM). Cette décision est prise suite aux recommandations du conseil Interministériel sur la campagne agricole tenue le 15 avril dernier avec l’objectif d’atteinte de l’autosuffisance en banane en 2029 tel que décliné dans l’agenda Sénégal 2050. L’ARM qui a pris cette décision, a mené une série d’activités de suivi de la production et de la commercialisation de banane locale. Elle s’est appuyée surtout sur les prévisions du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de L’élevage qui avait annoncé une production de 112500 tonnes de bananes pour la campagne 2025 dont une grande partie entre septembre, octobre et novembre. C’est sur la base de ces éléments que L’Agence de Régulation des Marchés, après concertation avec le comité de pilotage et de régulation de la filière banane qui a validé le protocole d’accord et le cahier de charge entre producteurs et commerçants importateurs de bananes, a pris la décision de geler les importations de bananes. Ainsi, pour un meilleur suivi de la mesure, un comité est mis en place et se chargera d’évaluer de façon périodique l’approvisionnement du marché.

El Hadji Mody Diop