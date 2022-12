Sweet Beauty : Sonko jugé début février

Le dossier Sweet Beauty est en phase de clôture. Le Doyen des juges va boucler l’instruction du dossier avant le 31 décembre. Si le procureur ne demande pas un réquisitoire supplétif pour demander un complément d’information, le juge n’a plus autre chose à faire que de rendre un non-lieu ou renvoyer le dossier devant une juridiction de jugement. Et selon nos confrères de Seneweb, cette dernière hypothèse est plus plausible. Le procès de Ousmane Sonko-Adji Sarr serait donc prévu début février. Ce qui marquera la fin de ce feuilleton politico-judiciaire qui tient le pays en haleine depuis presque deux ans et aura coûté la vie à 14 jeunes.

