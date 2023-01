Syndrome du 3eme mandat: Le chef de l’APR au Canada démissionne

Le désormais ex-coordinateur DSE Alliance pour la république (Apr) du Canada, Hady Traoré a décidé de quitter la mouvance présidentielle. Selon lui, le flou maintenu par le Président Macky Sall autour de sa non ou participation à la prochaine élection présidentielle l’a poussé à prendre une telle décision, qu’il explique à travers une lettre.

Face au flou entretenu par le Président Macky SALL, Président de la République du Sénégal et Président du Parti APR, j’ai choisi de lui adresser la lettre ouverte ci-après pour partager ma position dans le débat qui agite le Sénégal. Par cet acte, je compte reprendre ma liberté et alerter sur les risques de plonger le pays dans l’instabilité politique.

Depuis quelques semaines, plusieurs voix se lèvent dans le Parti et sa coalition pour vous faire part de leur désir de vous voir briguer un troisième mandat. C’est pourquoi, j’ai pris la décision de vous adresser cette lettre ouverte, pour porter ma part de témoignage, dans le débat.

Vous savez plus que quiconque, que l’idée d’un troisième mandat est anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable, car notre Loi fondamentale ne vous donne pas le droit d’être éligible. C’est une évidence qui est déjà scellée dans la conscience collective si bien que toute tentative de forcing créerez, à coup sûr, un embrasement volcanique dont vous ne pourrez vous en tirer.

En dehors de l’illégalité d’un troisième mandat, il y a votre engagement moral devant le peuple sénégalais de ne pas se porter candidat à l’élection présidentielle de 2024. Un engagement salué par tout le monde et qui devait vous donner un couronnement politique d’une présidence en deux mandats où il vous aura véritablement servi à faire bénéficier au Sénégal de grands bonds aussi bien en matière économique, infrastructurelle que sociale.

Monsieur le Président de la République, Ce bref rappel ne vous offre que deux alternatives : choisir entre la démocratie et le passage aux forceps sans possibilité de rentrer dans l’histoire. Sans être prétentieux, je prie pour que vous soyez à l’image de Nelson Mandela qui, quoique réclamé a décliné l’offre du mandat de trop. Je sais bien que je ne suis rien pour perturber le rythme du concert endiablé des déclarations faites à vous par une horde d’opportunistes pour vous pousser au parjure, mais j’aurai contribué à alerter. Monsieur le Président de la République, Mon engagement politique a commencé avec vous parce que vous incarniez un certain nombre de valeurs qui correspondaient à ma conception de la politique au service exclusif du développement de notre pays, le Sénégal.

En revanche, après avoir procédé à une analyse critique de la gouvernance actuelle, je désavoue toute idée de troisième mandat et vous remets par la même occasion mon mandat de coordonnateur fédéral de la DSE APR CANADA.

HADY TRAORE

Coordonnateur démissionnaire D S E APR CANADA