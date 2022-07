Tabaski 2022: Modou Mbene Diop réactive ses actions de solidarité à Yeumbeul Sud

Très connu dans son engagement dans le social à Yeumbeul Sud, le grand responsable a encore marque les esprits avec ses multiples actions de solidarité. En effet au-delà du nombre important de béliers qu’il a distribué aux dignitaires, responsables,notables et aux ayants droits à Yeumbeul Sud. Un important nombre de kits « Tabaski » a ete distribué en cette veille de fête.

Et Modou Mbene fait profiter à ses actions à toutes personnes sans distinction. Comme chaque année, les bénéficiaires sont les imams , mouvements de femmes, les responsables politiques et les personnes vulnérables.

Au delà des moutons octroyés, le grand responsable a aussi investi sur les condiments pour rendre encore la fête plus belle. A cet effet plus de 100 familles ont bénéficié de ces actions. Il marque par ses actions envers la population pour les soulager avec les nombreuses dépenses qui pèsent surtout avec la fête de Tabaski. Cette année, c’est plus de 100 familles qui ont eu a bénéficié des « Pack alimentaire » composé de sacs d’oignons, pomme de terre, condiments entre autres tous accompagné d’une somme de motivation

En tout cas, l’homme a mis les gros moyens pour assister cette population de Yeumbeul Sud qui ont répondu massivement à son appel. Connu comme une personne proche de population, les bénéficiaires n’ont pas manqué de revenir sur ses actions de bienfaisance qu’il ne cesse de perpétuer pour assister sa population. Même au delà de la politique, Modou Mbene Diop est vu comme une personne très sociable. Arrive maintenant où il veut s’investir dans la politique pour accompagner les actions du chef de l’État Macky Sall.

En tout cas, l’annonce de son investiture pour les prochaines échéances électorales qu’ils jugent arrivé au bon point et a un moment crucial où Yeumbeul Sud a besoin de personne comme lui pour véhiculer les actions du chef de l’État. En tout cas, cet homme de terrain est toujours proche de sa communauté selon plusieurs témoignages.

Toutefois, Modou Mbene Diop a lancé un important message aux politiques surtout à Yeumbeul Sud d’être responsable et engagé auprès de leurs populations. Il est bon de faire de la politique mais le social est une grande importance cruciale car c’est à partir de là que tu puisses convaincre la population à avoir confiance en vous.

En tout cas, il se dit être engagé dans les projets et projets du chef de l’État Macky Sall a qui il voue un grand respect et qui constitue une source d’inspiration et de motivation pour tout le continent.