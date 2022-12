Tambacounda: Macky Sall invite l’armée et les services régionaux à un esprit de collaboration

À Tambacounda ce mardi 27 décembre pour l’inauguration du camp militaire de Goudiry, le président Macky Sall a lancé un appel fort aux forces de défense et de sécurité et aux services régionaux. Le chef de l’État a exhorté aux forces de défense de renforcer l’esprit de collaboration avec les services régionaux pour relever les défis sécuritaires dans cette zone.

Dans le cadre des conseils des ministres décentralisés, le président Macky Sall était à Tambacounda ce mardi. L’actuel locataire du palais a profité de ce conseil des ministres décentralisé pour mener une série d’inauguration de projets que son gouvernement avait entamé. C’est ainsi que le chef de l’État a assisté à l’inauguration du nouveau Camp militaire de Goudiry qui englobe en son sein des infrastructures de travail, de vie et de loisirs, un terrain d’entraînement et un champ de tir.

Ainsi, lors de son discours, Macky Sall a demandé aux forces de défense et de sécurité de collaborer avec les services régionaux pour la sécurité et le développement « J’invite alors toutes les forces de défense et de sécurité ainsi que les services régionaux, à renforcer cet esprit de collaboration qui a prévalu tout au long de la conduite de ce projet », a-t-il recommandé. Il ajoute « C’est seulement ainsi que nous pourrons garantir l’approche holistique nécessaire à une prise en compte des défis sécuritaires afin d’apporter la meilleure réponse opérationnelle pour la sécurité, la stabilité et le développement de notre cher Sénégal », a déclaré le président Macky Sall. Sur un autre registre, le chef de l’État se félicite d’avoir constaté la modernisation progressive des infrastructures militaires. Ainsi, selon le président Macky Sall, cette modernisation, on la doit à une expertise locale composée d’entrepreneurs nationaux qui sont « efficaces et crédibles ».

Le chef de l’Apr a également profité de l’occasion pour inviter les hommes et les femmes du 4e bataillon d’infanterie et les autres militaires qui y seront, à maintenir cette infrastructure dans un état de fonctionnement optimal. Le chef de l’État n’a pas aussi manqué d’inviter les collectivités locales et les populations à une « Collaboration harmonieuse avec l’armée » qui, selon lui doit être « Jalousement entretenue pour nourrir quotidiennement le lien Armée-Nation », a-t-il conclu.

El Hadji Mody DIOP (stagiaire)