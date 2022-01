epa09427462 (FILE) - Former Chadian leader Hissene Habre (C) reacting as he is escorted in to stand trial by Senegalese police at the Palais de Justice in Dakar, Senegal, 20 July 2015 (reissued 24 August 2021). Hissene Habre, who was serving a life imprisonment for crimes against humanity, rape, sexual slavery, and for ordering the killing of 40,000 people during his rule between 1982 and 1990, has died aged 79 on 24 August 2021. Mahamat Idriss Deby Itno, President of the Transitional Military Council and de facto interim President of Chad sent his condolences on his Twitter account after learning of the death of Habre. EPA/STR (MaxPPP TagID: epalivefive701834.jpg) [Photo via MaxPPP]

Tchad : les victimes de l’ère Hissène Habré toujours pas indemnisées Près de quatre ans après avoir obtenu gain cause, les victimes du régime de l’ex-président tchadien Hissene Habré n’ont toujours pas obtenu leur indemnisation. Lundi, un collectif d’ONG a demandé au président sénégalais Macky Sall, président de l’Union Africaine dès février 2022 de faire de leur indemnisation, sa priorité. En 2017, la Cour d’appel au Sénégal confirmait la condamnation de l’ex président Hissene Habré et allouait à 7.396 victimes désignées la somme de 82 milliards de francs CFA soir 153 millions de dollars US. Un fonds de l’Union africaine a ensuite été chargé par la cour d’appel de collecter cet argent en recherchant les avoirs d’Hissene Habré et en sollicitant les contributions. L’UA elle-même a alloué cinq millions de dollars au fonds fiduciaire pour les indemnisations, mais à ce jour, le processus n’est toujours pas opérationnel. Renversé du pouvoir en 1990, Hissene Habré avait trouvé refuge au Sénégal. Les victimes d’Hissène Habré font appel à Macky Sall sur le processus d’indemnisation. Alors que le chef de l’Etat sénégalais s’apprête à prendre la présidence de l’UA en février, un groupe d’ONG a tenu lundi une conférence de presse pour lui demander d’en faire une priorité. Condamné à la prison à vie lors d’un procès à Dakar en 2016, l’ex-président tchadien est décédé à l’âge de de 79 ans le 24 août 2021. Articles similaires Partager Facebook

