Technologie: Faut-il laisser son ordinateur portable branché en permanence ou utiliser la batterie ?

Une question assez courante concernant l’utilisation d’un ordinateur portable est de savoir comment prolonger l’autonomie de la batterie (ou du moins comment éviter de la raccourcir plus que d’habitude).

Bien que toutes les batteries se détériorent avec le temps, de nombreux utilisateurs se demandent si la façon dont nous les utilisons peut influencer – même légèrement – leur capacité à conserver leur énergie et à alimenter nos appareils plus longtemps. En d’autres termes, faut-il les garder chargées à 100% en permanence ou les allumer et les éteindre en fonction de leur niveau d’énergie ?

“La technologie des batteries s’améliore au fil des générations. Il y a dix ans, l’efficacité des batteries d’ordinateurs portables commençait à se dégrader après quelques centaines de cycles de charge”, explique Ashley Rolfe, responsable de la technologie chez Lenovo en Irlande et au Royaume-Uni, à BBC Mundo.

Aujourd’hui, les batteries d’ordinateurs portables ont généralement une durée de vie de trois à cinq ans, au cours de laquelle elles peuvent effectuer entre 500 et 1 000 cycles de charge. Laisser un ordinateur portable branché et à 100% en permanence “est absolument sûr et parfaitement normal”, déclare M. Rolfe de Lenovo.

Les ordinateurs portables de Lenovo et d’autres marques “utilisent des capteurs et une logique de contrôle pour s’assurer que la batterie ne se charge pas trop ou ne surchauffe pas”, explique-t-il. Cependant, “maintenir une batterie à 100% en permanence réduira légèrement son autonomie”.

La raison en est que “la charge à 100 % est la condition la plus lourde dans laquelle votre batterie peut se trouver, car c’est à ce moment-là que la tension est la plus élevée”, explique Kent Griffith de l’université Northwestern.

Le fabricant HP est du même avis et a affirmé à BBC Mundo : “HP ne recommande pas de laisser les ordinateurs portables branchés sur le secteur en permanence”.

La recommandation de ces experts est de limiter le temps pendant lequel l’ordinateur portable reste à pleine charge ou, au lieu de le charger à 100 %, de le charger seulement à 80 % chaque fois que vous le branchez. Microsoft avertit également sur son site web que dans le cas de ses ordinateurs portables Surface (pas pour les autres marques) “les batteries maintenues à une charge élevée perdront leur capacité plus rapidement”.

Mais ces recommandations ne signifient pas nécessairement que vous devez vous précipiter pour débrancher immédiatement l’ordinateur portable chaque fois qu’il atteint 100%.