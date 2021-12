Technologie: TIKTOK DÉTRÔNE GOOGLE

Google, Facebook, Apple s’inclinent désormais devant le réseau social chinois TikTok. Selon un classement américain, son site web est le plus consulté de l’année 2021 dans le monde, devant tous les autres géants du numérique.

Le règne de Google toucherait-il à sa fin ? Le géant américain est passé en deuxième position dans le classement des sites les plus visités au monde, selon une information du site américain Cloudflare relayée par Phonandroid. Ces dernières années, le concept de TikTok a séduit de plus en plus d’internautes, en particulier chez les plus jeunes faisant partie de la génération Z, c’est-à-dire ceux nés entre 1997 et 2010.

TikTok permet de partager et regarder de courtes vidéos. Son succès serait en partie dû à son interface mobile très attractif et son concept de partage simplifié de vidéos. Il est en effet très facile de perdre des heures à juste enchaîner les courtes vidéos et rigolotes présentes sur la plateforme.

Il n’était qu’en septième position en 2020, selon le classement de l’entreprise américaine Cloudflare, et a donc effectué une percée impressionnante cette année. Selon son analyse, c’est le 17 février 2021 que TikTok a été enregistré en tête des classements des sites les plus visités en une journée pour la première fois.

Ainsi, en 2021, le nom de domaine TikTok arrive en première position des sites les plus visités au monde. Suivent ensuite Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter et WhatsApp. La première moitié de l’année était toutefois encore dominée par Google, qui figurait alors en première position de ce classement.

C’est en août que le réseau social chinois a commencé à s’imposer en force avec des statistiques constantes les six derniers mois. Au total, depuis le mois de septembre, Tiktok compterait plus d’un milliard d’utilisateurs selon les données de l’application. Cette dernière avait toutefois fait l’objet de vives critiques des autorités américaines et avait failli être banni des Etats-Unis pour raisons commerciales.

Le Top 10 des plateformes les plus utilisées

1. TikTok.com

2. Google.com

3. Facebook.com

4. Microsoft.com

5. Apple.com

6. Amazon.com

7. Netflix.com

8. YouTube.com

9. Twitter.com

10. WhatsApp.com