Tensions entre le pouvoir et l’opposition : Alioune Tine lance un énième appel au dialogue

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alioune Tine a, une nouvelle fois, pris la parole pour appeller le pouvoir et l’opposition à un dialogue. Le défenseur des droits humains estime qu’il faut une concertation autour de l’essentiel pour éviter un prolongement du « Gatsa-Gatsa »

Les tensions croissantes entre le régime en place et son opposition constituent une préoccupation pour Alioune Tine qui continue de prêcher la bonne parole. Sur ses réseaux sociaux, le défenseur des droits humains a lancé un énième appel au dialogue entre le pouvoir et l’opposition. « Il faut dialoguer et arrêter la guerre de communication, un prolongement du Gatsa-Gatsa. C’est le côté sombre de la démocratie et de la République. Dialoguer et soigner une relation opposition/pouvoir très dégradée » a-t-il écrit. Cette intervention d’Alioune Tine intervient dans un contexte où l’opposition parlementaire a décidé de boycotter la venue d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale prévue ce lundi 14 avril pour une séance de questions-réponses.

El Hadji Mody Diop