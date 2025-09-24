Tentative de migration irrégulière déjouée : 259 candidats interceptés par la marine nationale et remis à la DNLT

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé, ce lundi 22 septembre 2025, à l’interpellation de 259 candidats à l’émigration clandestine. Ces arrestations font suite à leur prise en charge par la Marine nationale, qui a intercepté une pirogue dans les eaux sénégalaises alors qu’elle tentait de rallier les îles Canaries.

Le départ de l’embarcation avait eu lieu dans la nuit du 21 au 22 septembre depuis les environs de Bourfoute, en République de Gambie. Grâce à une opération de surveillance et d’intervention rapide, la Marine nationale a réussi à intercepter la pirogue avant de la rediriger vers le port de Dakar, où les passagers ont été remis aux autorités compétentes.

Parmi les 259 individus interpellés, on compte :

• 13 femmes

• 21 mineurs

• 124 Sénégalais (tous des hommes, dont 14 mineurs)

• 109 Gambiens (99 hommes, 10 femmes, et 5 mineurs)

• 22 Guinéens de Conakry (16 hommes, 3 femmes, et 3 mineurs)

• 3 Bissau-Guinéens

• 1 Malien

Selon les premiers témoignages recueillis par les enquêteurs, les migrants auraient déboursé entre 300 000 et 500 000 FCFA pour tenter cette traversée périlleuse. Certains affirment que les frais d’embarquement ont été pris en charge par des parents résidant en Espagne, en lien direct avec l’organisateur du voyage.

Les investigations en cours ont permis d’identifier huit (08) membres de l’équipage, présumés complices de l’organisateur principal de cette tentative de migration clandestine. Ces derniers feront l’objet de procédures judiciaires dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants et les réseaux criminels transnationaux.