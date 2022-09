Terrible nouvelle pour Bouna Sarr. Malgré son statut de taulier de la sélection du Sénégal, le latéral droit n’a pas disputé la moindre minute de jeu cette saison avec le Bayern Munich et le joueur de 30 ans va devoir passer sur le billard. L’Equipe révèle en effet que l’ancien Marseillais sera opéré mardi d’un tendon rotulien (genou) qui le handicapait depuis deux ans. Conséquence : le vainqueur de la dernière CAN sera absent des terrains jusqu’en 2023 et il va donc manquer la Coupe du Monde 2022 avec les Lions (20 novembre-18 décembre).

Le natif de Lyon possède décidément une histoire contrariée avec la compétition. En 2018, alors qu’Aliou Cissé insistait pour le convaincre d’opter pour les Lions, il avait décliné en souhaitant se concentrer sur l’équipe de France. Avant de finalement rejoindre la tanière en 2021. Youssouf Sabaly est le favori pour le suppléer dans le couloir droit.