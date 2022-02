Terrorisme: Le procès en Appel d’Imam Ndao renvoyé

Le procès en appel de l’Imam Alioune Badara Ndao et Cie n’aura pas lieu ce 28 février. Il a été renvoyé jusqu’au 30 mai, selon Me Moussa Sarr.

Le verdict au sujet de ce dossier de terrorisme a été rendu le 19 juillet 2018 avec des acquittements, dont Imam Alioune Badara Ndao et des condamnations, dont Makhtar Diokhané, qui écope de 20 ans de prison. Les condamnés de cette affaire de terrorisme et le parquet ont fait appel du jugement rendu par le premier juge. D’où la réouverture du procès ce lundi, qui a finalement été renvoyé ce lundi.

Selon l’avocat, la réouverture du procès ne concerne que ses neuf (9) coaccusés, qui avaient été condamnés le 19 juillet 2018. Ces derniers avaient fait appel de leur condamnation et le parquet a formé un appel incident contre eux. L’acquittement de l’Imam Alioune Badara Ndao prononcé en 2018 est devenu définitif et irrévocable, indique Me Moussa Sarr, repris par Senego. « L’Imam ne risque rien, mais s’il est convoqué dans cette procédure, il doit répondre », dit-il.