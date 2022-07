Thiès: Le coordinateur du comité électoral de Benno s’engage pour la victoire

Le coordinateur du comité électoral de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Thiès Nord s’engage pour la victoire de sa coalition au soir du 31 juillet. Maleye Seck indique que la pluralité de candidatures lors des élections locales a fait perdre Benno dans la localité.

Lors des élections locales de janvier, la coalition Benno Bokk Yakaar avait cinq candidats dans la commune de Thiès Nord. Ce qui a conduit à leurs défaites dans ladite localité. Pour gagner ces élections législatives, ces candidats se sont retrouvés autour d’un collectif. « Après avoir regretté la pluralité de candidatures, le collectif a déclaré soutenir la coalition qui investirait un ou une ressortissant(e) dudit quartier. C’est le plus grand quartier de Thiès mais qui n’a jamais eu de ministre ou député. Après des négociations avec toutes les coalitions, Benno est la seule qui peut satisfaire notre demande.

Alors le collectif s’est rangé derrière Cheikh Gaye et Awa Doucouré tous les deux investis sur la liste départementale », dit-il. Maleye Seck qui reste confiant pour leur victoire indique qu’il a eu à faire des actions auprès d’Idrissa Seck et Macky Sall, sur les préoccupations de la commune de Thiès. « J’ai eu des garanties fermes sur leur prise en compte. Par exemple, le quartier Mbour 4 est déclassé et les populations qui y habitent depuis plus d’une décennie recevront leur titre de propriété.

Le Lycée de Médina Fall sera enfin construit sur un terrain de plus 2 hectares dont les populations et les autorités scolaires attendaient l’acte administratif depuis 3 ans », rassure-t-il. Maleye Seck est d’avis que leur victoire sera assurée avec ces actions de haute portée pour les populations. «Nos leaders ont fait confiance à la jeunesse au niveau des investitures et ont misé sur des hommes crédibles et utiles à la population pour soutenir Benno », soutient-il.

L’initiateur du mouvement « Alliance des Bâtisseurs» estime que Benno a repris le contrôle de Thiès. « Les nouveaux alliés vont donner la victoire à la coalition au niveau de Thiès. Leur parcours et crédibilité inspirent et assurent les populations Thiessoise qui ont été trompés lors des locales », lance-t-il.