Thiès : un enseignant retrouvé mort

Le monde éducatif est encore endeuillé après l’assassinat de Bassirou Mbaye à Ndiaffate. Un enseignant du nom d’Alioune Diouf a été retrouvé mort hier dans sa chambre. Les faits ont eu lieu dans le département de Thiès, informe «Seneweb». Alioune Diouf, qui servait à l’école primaire de Ndiéyène Sirakh, était malade depuis un an. Et selon le rapport médical de l’enquête menée par la brigade de gendarmerie de Khombole et les techniciens d’identification criminelle de la brigade de recherches de Thiès, il s’agit bien d’une mort naturelle.

