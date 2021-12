Top 50 des influenceurs de la communication publique : l’UCAD occupe la 5e place

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar est dans le top 5 des comptes Twitter les plus influents en communication publique dans le monde, selon les données d’une agence spécialisée dans la communication d’intérêt général avec une dominante dans la communication publique territoriale.

Grâce à un algorithme patiemment mis au point, la dite agence a identifié en temps réel les comptes Twitter les plus influents du moment (ceux dont les posts ont été le plus lus). Ensuite le classement a été actualisé en temps réel et consultable en permanence sur la page.

Pour être au plus près des tendances, mais aussi pour nous autoévaluer, ils ont mis en place quelques indicateurs de veille automatisée à partir de Mention, un outil qu’Epiceum met également à profit pour ses clients. Leurs indicateurs esquissent ainsi, en faisant ressortir les principaux influenceurs du web et les mots qu’ils utilisent, un portrait de la communication d’intérêt général en temps réel.