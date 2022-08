Top Infos Rewmi du 02 08 2022: Un père de famille d’une quarantaine d’années s’est suicidé la nuit dernière à Kounkané (Vélingara)…Le nouveau directeur du Giaba, Edwin Harris, a pris service. Le Libérien Edwin Harris a été installé, lundi, à Dakar.. Trente-sept (37) nouvelles infections au coronavirus ont été recensées ce lundi, à la suite de 954 tests virologiques..

Mimi récuse la cohabitation

Aminata Touré ne lâche pas l’affaire. La tête de liste nationale de BBY revient à la charge pour répondre à l’inter-coalition Yewwi-Wallu qui décrète avoir remporté la majorité parlementaire. Face à la presse hier, elle persiste et signe : « la coalition Benno Bok Yakaar est sortie victorieuse de cette élection ». « Nous sommes confiants en notre victoire, nous récusons toute possibilité de cohabitation comme déclaré par une certaine opposition et nous rassurons nos militants que nous restons majoritaires à l’issue de ce scrutin malgré, il faut le reconnaître, une avancée de l’opposition », ressasse-t-elle.

Suicide

Un père de famille d’une quarantaine d’années s’est suicidé la nuit dernière à Kounkané (Vélingara). Père de quatre enfants, Aliou Diao était électricien de son état. Il s’est donné la mort dans sa chambre. C’est l’émoi et la tristesse dans sa famille. Il est décrit par les proches comme un homme calme et travailleur. Pour le moment, on ignore les raisons de son suicide. Après le constat des faits par la gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Kounkané ont mis le corps à la disposition du médecin. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cet acte…

Alioune Tine cambriolé

Le président fondateur de AfricaJom center, Alioune Tine a été victime de vol avec effraction. Son bureau a été visité par des malfrats. « Vol avec effraction de mon bureau à @afrikajom Center cette nuit (la nuit dernière) Le voleur a emporté mon ordinateur Macbook, mon instrument de travail. Doyna waar », a-t-il tweeté.

Covid

Trente-sept (37) nouvelles infections au coronavirus ont été recensées ce lundi, à la suite de 954 tests virologiques, équivalent d’un taux de positivité de 3,87 %. Ces nouvelles contaminations sont réparties comme suit : 01 cas importé et 36 cas communautaires. Par ailleurs, 60 cas ont été déclarés guéris. Aucun cas grave n’a été signalé durant ces dernières 24 heures et aucun décès causé par le Covid-19 non plus. Le ministère de la Santé affirme que 87.423 cas de coronavirus ont été recensés au Sénégal depuis l’apparition de la pandémie sur le territoire national. Et 85.189 patients ont été guéris. 265 patients sont sous traitement. Le Covid-19 a fait 1.968 morts sur le sol sénégalais. Le bulletin ne donne aucune information relative à la vaccination contre le coronavirus. Selon celui de la veille, 1 502 432 personnes se sont fait vacciner.

Idy après sa défaite

Le président du Conseil économique social et environnemental s’est exprimé juste après les tendances qui ont confirmé une victoire de Yewwi dans la région de Thiès, à l’image des locales. Il a remercié la coalition Benno Bokk Yakaar et l’autorité administrative pour l’organisation du scrutin. « Je félicite l’ensemble de nos compatriotes pour le scrutin du dimanche 31 juillet 2022 qui, globalement, s’est bien déroulé, dans le calme et la sérénité. Cela illustre, une fois encore, la maturité de Notre Peuple et la force de la démocratie sénégalaise qui a valeur d’exemple dans le monde entier », a-t-il écrit. Avant d’ajouter : « Je magnifie l’engagement et la détermination de tous les membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Ils ont su, conformément aux directives du Président Macky Sall, s’investir pleinement dans un formidable esprit de solidarité tout au long du processus électoral. Je les exhorte tous, forts de cette unité retrouvée, à toujours maintenir cette formidable mobilisation, en perspective des échéances électorales futures. Pour terminer, je salue le travail remarquable accompli par l’Administration qui s’est traduit par une bonne organisation du scrutin ».

Electricité

Au mois de mai 2022, la production d’électricité de la SENELEC a progressé, en se chiffrant à 499 363 MWH contre 452 695 MWH au mois dernier, correspondant à une évolution de 10,0%. Selon l’Agence nationale de la statistique et la démocratie (Ansd), qui donne les informations dans un rapport, cette situation est liée à une augmentation de 9,7% de la commande intérieure. En variation annuelle, la production a connu une augmentation de 20,8%. L’activité de cimenterie au Sénégal est suivie à travers la production de trois entreprises à savoir Sococim, Dangoté et Ciments du Sahel, lit-on dans le document. Au mois sous revue, elle est marquée par une contraction des ventes locales (-9,5%) et de la production (-3,9%) de ciment par rapport au mois précédent. Par contre, les exportations ont bondi de 98,9% sur la même période. En glissement annuel, une régression a été enregistrée sur les exportations (-16,3%), la production (-9,5%) et les ventes locales (-3,9%) de ciment.

Anacim

L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a rendu public son bulletin météo. Au courant d’aujourd’hui, des orages et pluies seront notés dans les localités Sud et Est du territoire avec une possible extension jusqu’au Centre. La sensation de chaleur sera de mise sur une bonne partie du pays notamment dans les régions Nord-Est où les températures maximales journalières tourneront autour de 35°C. Par contre, dans la zone Sud et le littoral, le temps sera plus clément avec des maximas qui varieront entre 29 et 33°C.

GIABA

Le nouveau directeur du Giaba, Edwin Harris, a pris service. Le Libérien Edwin Harris a été installé, lundi, à Dakar, dans ses fonctions de directeur du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), en remplacement au Togolais Kimélabalou Aba. Le nouveau directeur du GIABA s’est dit heureux d’hériter d’une institution « en bonne santé’’. « Je suis très enthousiaste de prendre le relais et d’œuvrer pour faire avancer l’institution’’, a-t-il déclaré lors de son installation. Edwin Harris a assuré de sa volonté de travailler, ’’sans relâche (…) pour accomplir les objectifs qu’il s’est fixés, afin de rendre le GIABA plus dynamique’’. Il a également remercié l’Etat du Sénégal pour ’’l’accueil chaleureux’’ dont il a bénéficié et a ’’félicité’’ son prédécesseur pour le travail qu’il a accompli durant les 4 années de son mandat.

Le directeur sortant du GIABA, Kimélabalou Aba, a aussi remercié le Sénégal pour ’’l’hospitalité et l’accompagnement’’ dont il a bénéficié durant les quatre années qu’il a passées à Dakar. Il a souhaité « une excellente réussite » à son successeur, avant de « réitérer » sa gratitude à l’endroit du personnel du GIABA pour sa disponibilité et son dévouement.