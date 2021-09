Top Infos Rewmi du 02 09 2021: Une sordide affaire de trafic de drogue éclabousse la prison du Camp pénal, Un jeune homme a été tué par son camarade au cours d’une altercation, Le chanteur Akon a posté un message sur Twitter pour avertir ceux qui utilisent toujours la « liberté d’expression »…

Accident

La série meurtrière sur les routes se poursuit. Un grave accident a eu lieu dans la nuit du mardi 31 août au mercredi 1er septembre, sur la route nationale 1. Le drame s’est produit vers 23 heures, à Diouroup, à 15 km de Fatick. Un camion transportant du bois de chauffe est entré en collision avec un bus de transport en commun. Le bilan est lourd : Au moins 14 personnes ont été tuées, dont le chauffeur du bus. Sept personnes sont mortes sur le coup, tandis que les trois autres ont succombé à l’Hôpital régional de Fatick où ont été évacués les blessés. Un jeune militaire du nom d’Ibrahima Keita est également identifié parmi les victimes. Le bus avait quitté Dakar, plus précisément le célèbre “garage Bignona” de Grand Yoff, pour rejoindre la ville de Sédhiou, au sud du Sénégal.

Accident (Bis)

Le chauffeur de camion malien qui avait tué 4 personnes au cœur de la ville de Kaolack, le 15 août dernier, a écopé de 4 ans de prison ferme. C’est la sentence prononcée par le tribunal, ce mercredi, contre Idrissa Doumbiya. Le juge a également décidé du retrait de son permis de conduire pour une durée de 2 ans et une amende de 56.000 FCFA. La cause de l’accident ? Il serait consécutif à la somnolence du conducteur du poids lourd. En termes clairs, le chauffeur dormait au volant avant d’écrabouiller le taxi.

Naufrage

Un autre drame en mer. Deux pêcheurs originaires de Simal sont portés disparus depuis avant-hier. La pirogue qui les transportait a chaviré au large du bras de mer entre Simal et Fimela. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux pour rechercher d’éventuels survivants. Les recherches se poursuivent.

A la prison Camp pénal, le dealer “ planquait’’…

Une sordide affaire de trafic de drogue éclabousse la prison du Camp pénal. M. Sall qui ne manque pas d’imagination, transportait la drogue dans un délicieux sandwich “pain-yamba”. Les faits ont eu lieu le 30 août 2021, vers 10 heures. C’est un agent en service au Camp Pénal Liberté VI, qui a informé les éléments du Commissariat de Grand-Yoff. Employé dans la boulangerie de la prison, il avait par devers lui, un sac contenant une quantité de drogue dissimulée dans quatre morceaux de pain et un téléphone de marque Itel sans carte SIM. La drogue est évaluée à trois cent (300) grammes.

… le yamba dans des miches de pain

Interrogé, il a nié les faits, arguant que quelqu’un aurait introduit la drogue et le téléphone portable dans son sac quand il dormait dans la boulangerie. Néanmoins, il a été placé en garde à vue, avant d’être déféré au parquet ce 31 août 2021. Récidiviste, M. Sall avait été placé sous mandat de dépôt le 16 juin 2014 et purge une peine de dix (10) ans ferme rendue par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis pour viol collectif et tentative d’escroquerie.

Meurtre

Une bagarre qui vire au meurtre. Un jeune homme a été tué par son camarade au cours d’une altercation. Les faits ont eu lieu hier, à la cité Khandar à Ouest-Foire au niveau du point de stationnement des véhicules de ramassage d’ordures près de la piste de l’ancien aéroport. Tout est parti d’une banale affaire de téléphone portable. Le meurtrier a été retenu sur les lieux jusqu’à l’arrivée des gendarmes.

Akon

Le chanteur Akon a posté un message sur Twitter pour avertir ceux qui utilisent toujours la « liberté d’expression » comme couverture pour tout. Alioune Badara Thiam alias Akon dans son tweet a déclaré que la liberté d’expression ne protège pas les gens des conséquences de dire des conneries. Au mois d’avril dernier, l’artiste de rap et chanteur s’était attiré les critiques des militants des droits de l’homme pour ses rencontres avec le président ougandais, alors qu’il poursuit toujours le développement d’une ville futuriste dans ce pays d’Afrique de l’Est. Le rappeur américain d’origine sénégalaise avait lancé officiellement ce projet pharaonique le 31 août dernier, à Mbodiène, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Objectif : faire sortir de terre « une ville africaine du futur », écologique, avec une architecture audacieuse, des hôtels, un centre d’affaires, un hôpital… Coût total estimé : 6 milliards de dollars. Les travaux de la première phase devaient démarrer au 1er trimestre 2021. Mais jusqu’ici, rien n’a été fait. Les habitants de la zone s’interrogent.

Ebola

Le gouvernement de Côte d’Ivoire informe qu’un second laboratoire a analysé les échantillons prélevés sur une patiente suspectée d’avoir Ebola et n’a trouvé aucune preuve de la présence du virus. Avec les nouveaux résultats obtenus par le laboratoire à Lyon, l’Oms estime que la patiente n’a pas eu la maladie à virus Ebola et de plus amples analyses sur la cause de sa maladie sont en cours. Le cas suspect est une jeune femme qui a voyagé depuis la Guinée jusqu’en Côte d’ivoire. Depuis que la Côte d’Ivoire a annoncé la détection du cas, plus de 140 contacts ont été listés dans les deux pays. Aucune autre personne n’a présenté des symptômes de la maladie, ni été testée positive à Ebola.