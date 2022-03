Top Infos Rewmi du 08 03 2022: Orange Money a écrasé ses prix pour mieux croiser le fer avec Wave. Mais, ses chiffres ne sont pas encore reluisants….Un immeuble habité s’est effondré hier lundi à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, faisant quatre morts, selon un bilan provisoire…

12 Sénégalais ont quitté l’Ukraine

A la date du samedi 5 février, sur 65 Sénégalais recensés, 47 ont déjà traversé la frontière ukrainienne.

Ce lundi 7 mars, 12 compatriotes de plus ont traversé la frontière. Selon le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Etrangères et des sénégalais de l’Extérieur, Chargé des sénégalais de l’Extérieur, cinquante-neuf (59) ont quitté le pays pour rejoindre les pays européens comme la Pologne, l’Allemagne, la France, la Belgique et la Slovaquie principalement. Six (6) Sénégalais, dont quatre (4) étudiants sont officiellement restés en Ukraine, mais notre cellule de crise maintient un contact permanent avec eux, indique Moise Sarr. 49 compatriotes ont pu bénéficier jusqu’ici de la prise en charge (hébergement et restauration) de l’Ambassade du Sénégal à Varsovie a-t-il conclu.

Orange Money en chute libre

Wave, la fintech, bouscule le mobile money. Pris de court par l’offre ultra concurrentielle que propose, depuis mai 2020, cette start-up américaine spécialisée dans les transactions à bas coûts, le leader des télécoms est dans le dur. Orange Money a écrasé ses prix pour mieux croiser le fer avec Wave. Mais, ses chiffres ne sont pas encore reluisants. La preuve ? Dans ses résultats financiers sur l’année 2021 qu’elle vient de publier, Sonatel renseigne qu’Orange Money a accusé une «décroissance du Chiffre d’Affaires (4,1%), suite à la forte concurrence sur le mobile money et la baisse tarifaire significative.»

Bien qu’ayant atteint la barre des 10 millions de clients actifs, Orange Money a, cependant, vu sa contribution dans le chiffres d’affaires de Sonatel reculer en 2021. «Près de 11% des revenus sont générés par nos activités Mobile Money, soit une baisse de -1,7 pts portée par le Sénégal avec un poids du Chiffre d’Affaires Orange Money en diminution de 5,8 pts passant de 11,3% en 2020 à 5,5% en 2021», renseigne Sonatel. Sékou Dramé, le Directeur général de la Compagnie de téléphonie et ses collaborateurs ne comptent pas lâcher prise. Cette année, ils comptent s’appuyer sur deux leviers pour récupérer des parts de marché. «Face à la recrudescence de la concurrence sur le marché Mobile Money au Sénégal et au Mali, le groupe travaillera à consolider ses positions par un enrichissement des offres et une simplification des parcours clients», préviennent-ils.

Bceao

Au Sénégal comme dans les autres pays d’Afrique, les prix des denrées alimentaires ont flambé. Une situation qui a interpellé la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) dont le Comité de Politique Monétaire s’est exprimé sur la question. «Le Comité de Politique Monétaire a noté l’accentuation des tensions inflationnistes dans l’Union. Le niveau général des prix a progressé, en glissement annuel, de 5,0% au quatrième trimestre 2021 contre une hausse de 3,8% un trimestre plus tôt», renseigne l’institution.

La Bceao explique que cette hausse est imputable essentiellement à la baisse de la production alimentaire locale, au renchérissement des produits alimentaires importés et aux difficultés d’approvisionnement des marchés induites par les crises sanitaire et sécuritaire dans certains pays. «Selon les prévisions, les prix à la consommation devraient progressivement décélérer pour se situer, à l’horizon de huit trimestres, dans l’intervalle cible de 1% à 3%», indique la Bceao dans un document.

Effondrement

Un immeuble habité s’est effondré hier lundi à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, faisant quatre morts, selon un bilan provisoire du groupement des sapeurs-pompiers. Cet immeuble de quatre étages situé à Angré 8e tranche, dans la commune de Cocody, nord d’Abidjan, s’est effondré autour de 00h26 du matin. Le bilan provisoire à la mi-journée fait état 34 victimes dont 13 évacuées, 17 mises en sécurité et 04 décédées (un homme, une femme et deux enfants). Les recherches se poursuivent en alternant moyens lourds et techniques manuelles. L’effondrement de bâtiments est une tragédie fréquente en Côte d’Ivoire. Le 27 février dernier, un immeuble en construction s’est effondré à Treichville, au sud d’Abidjan, faisant sept morts.

COVID 19

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état hier, de 11 nouveaux cas de coronavirus détectés sur un échantillon de 1 307 tests réalisés. Les nouvelles infections comprennent un cas contact suivi et 10 cas issus de la transmission communautaire, précise-t-il en faisant le point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Un décès a été enregistré dimanche. Huit patients pris en charge dans les structures sanitaires ont été déclarés guéris. Cependant, deux patients dont les cas sont jugés graves se trouvent encore dans les services de réanimation. Le Sénégal totalise 85.728 cas positifs de Covid-19 dont 83 728 guéris. Soixante-dix-sept patients se font encore soigner, tandis que 1.962 autres ont succombé à la maladie. Depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, le 23 février 2021, le pays a vacciné 1.451.123 personnes.

Incendie

Un incendie d’une rare violence a ravagé hier la Salle de vente, lieu de commerce situé au quartier Plateau (en plein Centre-Ville, Avenue Lamine Guèye). Même si aucune perte en vie humaine n’est signalée, les dégâts matériels sont énormes. Les pertes sont estimées à des centaines de millions de FCFA. L’incendie serait parti d’un court-circuit. La salle de vente concentre une forte colonie de Baol-Baol et de Saloum-Saloum. Toute l’avenue Lamine Gueye a été touchée. Les maires de Dakar et Dakar Plateau Barthélémy Dias et Alioune Ndoye se sont rendus sur les lieux du sinistre.